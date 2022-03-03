"Український народ має пишатися Усиком". Батько Ф'юрі в захваті від мужності українця

Батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Фьрі Джон Ф'юрі прокоментував рішення Олександра Усика вступити в тероборону і висловився про поєдинок із Джошуа.

"Якщо не буде нормалізації відносин між Україною та Росією найближчим часом, я не думаю, що ми побачимо реванш між Усиком та Джошуа. Це неможливо, бо Олександр зараз бігає з автоматом та захищає свою країну. Що ж, він мусить це робити. Він захищає свою країну, як і брати Клички.

У цій ситуації його думки не будуть зайняті Ентоні Джошуа. Він буде зайнятий захистом своєї території. Український народ має пишатися Усиком", – цитує Ф'юрі-старшого fightnews.info.