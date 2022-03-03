"Украинский народ должен гордиться Усиком". Отец Фьюри в восторге от мужества украинца

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьри Джон Фьюри прокомментировал решение Александра Усика вступить в тероборону и высказался о поединке с Джошуа.

"Если не будет нормализации отношений между Украиной и Россией в ближайшее время, я не думаю, что мы увидим реванш между Усиком и Джошуа. Это невозможно, потому что Александр сейчас бегает с автоматом и защищает свою страну. Что ж, он должен это делать. Он защищает свою страну, как и братья Кличко.

В этой ситуации его мысли не будут заняты Энтони Джошуа. Он будет занят защитой своей территории. Украинский народ должен гордиться Усиком", – цитирует Фьюри-старшего fightnews.info.