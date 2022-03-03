Джошуа готов ждать Усика с войны

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа может провести промежуточный бой перед реваншем с Усиком. Об этом заявил промоутер боксера Эдди Хирн.
Естественно, что в условиях войны с Россией, речь уже не может идти о бое Усика и Джошуа этой весной.
"Это очень личный и эмоциональный момент для Усика. Безусловно, наши мысли с ним. Мы дадим ему столько времени, сколько нужно, чтобы он снова вышел на бой с Энтони. Но мы не снимаем это обязательство. Мы не стремимся этого избежать. Джошуа предлагали много денег за отказ от боя, но он не взял их.
Если нам придется провести промежуточный бой в мае или июне, то мы с удовольствием это сделаем. После этого мы организуем поединок с Усиком", – заявил Хирн.
Далее по теме
Читайте также:
- Огненное обращение добровольца: известный белорусский спортсмен едет воевать за Украину
- Моя душа принадлежит Богу! Усик готов убивать россиян
- Вы – мои Герои! Андрей Шевченко поблагодарил солдат и рассказал о своем фронте
- Вместо фамилий – украинские города! Мощная поддержка от футболистов Румынии
- Официально: Ракицкий разорвал контракт с Зенитом из-за "тяжелой семейной ситуации