Джошуа готов ждать Усика с войны

Британский боксер не исключает, что проведет промежуточный поединок, однако не отказывается от реванша с украинским чемпионом

Джошуа готов подождать Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа может провести промежуточный бой перед реваншем с Усиком. Об этом заявил промоутер боксера Эдди Хирн.

Естественно, что в условиях войны с Россией, речь уже не может идти о бое Усика и Джошуа этой весной.

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"Это очень личный и эмоциональный момент для Усика. Безусловно, наши мысли с ним. Мы дадим ему столько времени, сколько нужно, чтобы он снова вышел на бой с Энтони. Но мы не снимаем это обязательство. Мы не стремимся этого избежать. Джошуа предлагали много денег за отказ от боя, но он не взял их. Если нам придется провести промежуточный бой в мае или июне, то мы с удовольствием это сделаем. После этого мы организуем поединок с Усиком", – заявил Хирн.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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