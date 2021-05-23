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Ломаченко в забавній панамі показав свою команду і відокремлене місце тренувань

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
23 травня, 10:05
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Український боксер продовжує на узбережжі в США підготовку до бою з японцем Масайосі Накатані, який відбудеться в Лас-Вегасі 26 червня
/ Фото: Instagram

Трохи більше місяця залишається до виходу на ринг Василя Ломаченка – першого після жовтневого поразки від Теофімо Лопеса. Зараз 33-річний хлопець з Білгорода-Дністровського готується до "файту" проти сильного японського боксера Масайосі Накатані. Українець знаходить час і для тренувань, і для невеликих розваг. Пару днів тому Ломаченко навідався до відомого кухаря в США.

Минулої ночі Вася, який традиційно займається під керівництвом батька, представив своїх наставників. "Команда Ломи", – говорить лаконічна підпис під фотографією. На ній наш спортсмен став у забавній панамі: до таких головних уборів у нього помічалася схильність і раніше.

Також колишній чемпіон світу в легкій вазі показав себе на безкрайньому пляжі, де частенько бігає. Тиждень тому Ломаченко загруз у піску в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Василь на професійному рингу провів 16 поєдинків – 14 виграв (10 – достроково), в двох поступився за очками. Бій Ломаченка – Накатані пройде 26 червня в Лас-Вегасі. На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від Теофімо Лопеса.

Дивіться, як тренується Лома:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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