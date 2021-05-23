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Ломаченко в забавной панаме показал свою команду и уединенное место тренировок

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
23 мая, 10:05
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Украинский боксер продолжает на побережье в США подготовку к бою с японцем Масаеси Накатани, который состоится в Лас-Вегасе 26 июня
Ломаченко в панаме с мячом
Ломаченко в панаме с мячом / Фото: Instagram

Чуть больше месяца остается до выхода на ринг Василия Ломаченко – первого после октябрьского поражения от Теофимо Лопеса. Сейчас 33-летний парень из Белгорода-Днестровского готовится к "файту" против сильного японского боксера Масаеси Накатани. Украинец находит время и для тренировок, и для небольших развлечений. Пару дней назад Ломаченко наведался к известному повару в США.

Минувшей ночью Вася, который традиционно занимается под руководством отца, представил своих наставником. "Команда Ломы", – гласит лаконичная подпись под фотографией. На ней наш спортсмен предстал в забавной панаме: к такого рода головным уборам у него замечалась склонность и ранее.

Также бывший чемпион мира в легком весе показал себя на бескрайнем пляже, где частенько бегает. Неделю назад Ломаченко загруз в песке в Лос-Анджелесе.

Напомним, Василий на профессиональном ринге провел 16 поединков – 14 выиграл (10 – досрочно), в двух уступил по очкам. Бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от Теофимо Лопеса.

Смотрите, как тренируется Лома:

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