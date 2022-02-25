Ізоляція агресора: боксерська організація WBC застосувала жорсткі санкції до Росії

Всесвітня боксерська рада (WBC) виступила із заявою, що не визнаватиме чи затверджуватиме поєдинки на території Росії. Це рішення продиктоване військовим вторгненням Росії до України.

"З важким серцем з усім світом спостерігаємо за початком жахливої війни та нападом російських військ на територію України. Ми з жахом спостерігаємо за цими смертями та руйнуванням.

В інтересах світу WBC, як світовий керівний орган у нашому виді спорту, проголосував відповідно до нашої історії не санкціонувати будь-який бокс у Росії доки цей конфлікт не буде вирішено прийнятним чином. WBC веде відкриті переговори з іншими санкціонуючими організаціями та всіма представниками боксерської індустрії, щоб досягти миру.

Ми рішуче засуджуємо цю війну, вимагаємо миру в регіоні і після ретельного обговорення сповнені рішучості вжити цих дій, щоб підтвердити наші слова.

Демонструючи цю відданість миру та правам людини, рада керуючих WBC погодилася, що WBC не визнаватиме і санкціонуватиме будь-яку боксерську діяльність у Росії до відновлення миру та збереження прав людини в Україні.

WBC підтримує і молиться за народ України, а також простих людей Росії, очікуючи негайного примирення та припинення цієї війни", – сказано у заяві WBC.