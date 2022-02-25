Король футболу з Україною!

Російські окупанти другий день продовжують обстрілювати мирні українські міста.
Уславлений футболіст збірної Бразилії Пеле не зміг оминути звірства рашистів, і закликав молитися заради миру.
"Минають роки, але мало змінилося з того часу, як я був дитиною. Трагедії, які ми вже пережили, мали навчити нас будувати більш мирний мир.
У мене багато надій та віри в Бога, але моє серце засмучене новиною про чергову війну. Висловлюю свою солідарність народу України. Я молюся, прошу Бога, щоб мир, свобода та любов переважали", – написав Пеле у своєму Instagram.
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