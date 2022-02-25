Король футбола с Украиной!

Российские оккупанты второй день продолжают обстреливать мирные украинские города.

Прославленный футболист сборной Бразилии Пеле не смог обойти зверства рашистов, и призвал молиться ради мира.

"Проходят годы, но мало изменилось с тех пор, когда я был ребенком. Трагедии, которые мы уже пережили, должны были научить нас строить более мирный мир.

У меня много надежд и веры в Бога, но мое сердце огорчено новостью об очередной войне. Выражаю свою солидарность народу Украины. Я молюсь, прошу Бога, чтобы мир, свобода и любовь преобладали", – написал Пеле в своем Instagram.