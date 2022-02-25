Прокинулись! Федерація лижного спорту відібрала у агресора усі змагання

Цього разу Росія втратила змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).
В офіційному повідомленні FIS говориться, що в інтересах безпеки всіх учасників змагань, всі етапи Кубка світу, які повинні були відбутися в Росії, будуть скасовані або перенесені в інше місце.
Усього скасували шість змагань:
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- етап Кубка світу з скікросу, який мав тривати з 25 по 27 лютого в Сонячній Долині;
- два етапи Кубка світу з лижної акробатики у Москві та Ярославлі;
- два етапи жіночих стрибків з трампліну в Нижньому Тагілі та Чайковському;
- етап Кубка світу з лижних гонок у Тюмені.
Тих лижників та лижниць, які вже приїхали до місць змагань, намагатимуться якнайшвидше вивезти з Росії. Нові дати змагань та місця їхнього проведення стануть відомі пізніше.
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