Прокинулись! Федерація лижного спорту відібрала у агресора усі змагання

Міжнародні спортивні федерації продовжують запроваджувати санкції проти російського спорту

У Росії відібрали лижні змагання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Цього разу Росія втратила змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

В офіційному повідомленні FIS говориться, що в інтересах безпеки всіх учасників змагань, всі етапи Кубка світу, які повинні були відбутися в Росії, будуть скасовані або перенесені в інше місце.

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Усього скасували шість змагань:

етап Кубка світу з скікросу, який мав тривати з 25 по 27 лютого в Сонячній Долині;

два етапи Кубка світу з лижної акробатики у Москві та Ярославлі;

два етапи жіночих стрибків з трампліну в Нижньому Тагілі та Чайковському;

етап Кубка світу з лижних гонок у Тюмені.

Тих лижників та лижниць, які вже приїхали до місць змагань, намагатимуться якнайшвидше вивезти з Росії. Нові дати змагань та місця їхнього проведення стануть відомі пізніше.

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