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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Хотів побитися з Ф'юрі, але потрапив під Усика. Джошуа розповів про свою фатальну помилку

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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7 січня, 21:21
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Британський боксер Ентоні Джошуа збирався влітку 2021 стати абсолютним чемпіоном світу, але щось пішло не так
Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає
Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа сподівається відібрати пояси у Олександра Усика в повторному поєдинку, а потім зустрітися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолюту.

" Я повинен був побитися з Ф'юрі у серпні минулого року. Якщо я не б'юся з хлопцем, з яким маю побитися, то хочу битися з наступним сильним боксером. Усик прийшов з першої важкої ваги – відмінний, 12-раундовий боєць.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

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На мені завжди було тавро: казали, що я не можу боксувати. Мовляв, я був великим і незграбним бодібілдером. Я сказав: "Добре, круто". Усік виграв дев'ять раундів, я виграв три.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Якщо в наступному бою я виграю на чотири раунди більше, то переможу. Дозвольте мені спростити це завдання. Потім я знову повернуся на шлях до абсолютного чемпіонства", – сказав Ентоні Джошуа порталу Sky Sports.

Джошуа і Ф'юрі
Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

Раніше ми повідомляли, що в Туманному Альбіоні не вірять, що Джошуа здатний перемогти у реванші з Усиком – Ентоні приречений на нове фіаско.

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"Українець дуже різноплановий, дуже різкий, дуже розумний. Він весь час на крок попереду, тому що думає на два-три кроки вперед. Ентоні Джошуа з ним не впоратися", – наводить слова Девіда Прайса Talksport.

Ф'юрі, Усик і Джошуа
Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року, але поки не відомо, де саме.

Додамо, що якщо Джошуа вдруге програє Усику, то повинен завершити кар'єру. Таку заяву зробив промоутер українця Олександр Красюк.

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