Усик, ну, постривай! Найкращий боксер світу готує Джошуа до реваншу

Легендарний Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ей-Джея і готовий допомогти другу повернути пояси у реванші з Усиком

Ей-Джей готується до реваншу під наглядом Мейвезера / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер відвідав тренування Ентоні Джошуа та дав кілька порад, які допоможуть британці у сутичці з Усиком.

Мейвезер засмутився, що його друг програв Усику чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO. Він знає, як повернути титули до Англії.

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"Я готовий навчити Ентоні деяким речам, які допоможуть у реванші. Я ще до бою вказував на недоліки Джошуа. Тепер ми можемо все виправити", – заявив Мейвезер.

І не став відкладати поради в довгу скриньку і провів тренування з Ентоні Джошуа.

Відео тренування Джошуа з Мейвезером

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Флойд провів на профі-рингу 50 боїв і всі виграв! Він найкращий боксер усіх часів та народів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Нагадаємо, Олександр Усик став чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO після впевненої перемоги над Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Відразу після поєдинку Джошуа активував пункт контракту про можливий реванш.

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Реванш має відбутися до 25 квітня 2022 року.