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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Україна не зможе: чому реванш Усика не хочуть віддавати Києву

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 20:08
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Промоутер Олександра Усика розповів Олександр Красюк , чому реванш проти Ентоні Джошуа не доцільно проводити в Україні. Вся справа в грошах
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

У першому поєдинку Усік переміг Джошуа в Лондоні і відібрав у нього чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі. Реванш має відбутися до 25 квітня наступного року. Але де? Раніше ми писали, що команда Джошуа хоче вкрасти у Усика реванш.

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Промоутер зізнався, що рішення про місце бою ґрунтуватиметься насамперед на комерційній складовій. Переговори розпочнуться у грудні.

"За великим рахунком, єдиний параметр, в якому Україна не зможе перевершити Велику Британію – це дохід від продажу квитків", – зізнався Красюк.

НСК "Олімпійський". Фото: офіційний сайт ФК "Динамо"
НСК "Олімпійський". Фото: офіційний сайт ФК "Динамо"

За його словами, на "Вемблі" можна розмістити більше глядачів, ніж на "Олімпійському", а це більші прибутки від продажу квитків.

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решта доходів особливо не залежить від місця проведення. PPV від Великобританії – так, світові телевізійні транслятори – так, рекламодавці – так", – додав промоутер.

/ Фото: Twitter

Ще одним істотним моментом є VIP-квитки. За словами Красюка, VIP-клієнти складають левову частку від надходжень щодо прибутку від продажу квитків. У Лондоні VIP-квитки коштували 2000 фунтів.

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"Є ще різниця у філософії, ментальності. Одна і та ж людина, припустимо, заможний українець, який поїхав до Лондона, при цьому купивши 2 квитки по 2000 фунтів, сплативши авіапереліт, готель та інші моменти, отримує якийсь пакет-тур вартістю 10 тисяч доларів і отримує задоволення в Лондоні.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ця ж людина матиме зовсім іншу поведінкову модель, не виїжджаючи з Києва. Інакше кажучи, цей бій у нього буде під домом.

І за двобій під будинком заплатити за квиток 2000 фунтів – це вже зовсім інша історія. В той же час британські фанати приїдуть взагалі без запитань", – розповів промоутер в інтерв'ю sports.ru.

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