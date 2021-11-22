Украина не сможет: почему реванш Усика не хотят отдать Киеву

Промоутер Александра Усика рассказал Александр Красюк , почему реванш против Энтони Джошуа не целесообразно проводить в Украине. Все дело в деньгах

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

В первом поединке Усик победил Джошуа в Лондоне и отобрал у него четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе. Реванш должен пройти до 25 апреля следующего года. Но где? Ранее мы писали, что команда Джошуа хочет украсть у Усика реванш.

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Промоутер признался, что решение о месте боя будет основываться прежде всего на коммерческой составляющей. Переговоры начнутся в декабре.

"По большому счету, единственный параметр, в котором Украина не сможет превзойти Великобританию – это доход от продажи билетов", – признался Красюк.

НСК "Олимпийский". Фото: официальный сайт ФК "Динамо"

По его словам, на "Уэмбли" можно разместить больше зрителей, чем на "Олимпийском", а это большие доходы от продажи билетов.

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"А остальные доходы особо не зависят от места проведения. PPV от Великобритании – да, мировые телевизионные трансляторы – да, рекламодатели – да", – добавил промоутер.

/ Фото: Twitter

Еще одним существенным моментом является – VIP-билеты. По слова Красюка, VIP-клиенты составляют львиную долю от поступлений по части прибыли от продажи билетов. В Лондоне VIP-билеты стоили 2 000 фунтов.

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"Есть же еще разница в философии, ментальности. Один и тот же человек, допустим, состоятельный украинец, который поехал в Лондон, при этом купив 2 билета по 2 000 фунтов, оплатив авиаперелет, гостиницу и прочие моменты, получает некий пакет-тур стоимостью в 10 тысяч долларов и получает удовольствие в Лондоне.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters