Усику погрожують вбивством: така ціна реваншу з Джошуа

Колишній тренер Майка Тайсона та Олександра Гвоздика Тедді Атлас висловився про реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він закликає британця влаштувати війну

Вбивство - єдиний спосіб перемогти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Атлас залишився незадоволеним поведінкою Ентоні Джошуа після поразки у першому бою. Коуч вважає, що боксер не переживав завдяки високому гонорару.

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Але ж спортивні амбіції ніхто не скасовував. Якщо Джошуа розраховує повернути свої титули, то у повторному поєдинку йому потрібно бути рішучіше. Атлас порівняв бій із вбивством!

Олександру Усіку пригрозили вбивством. Фото: Reuters

" Це війна, справжня війна. І висновки вже зроблено. Усик провів щось близько 400 боїв у любителях, він, напевно, мільйон разів бачив, як люди намагалися перти прямо на нього, так що для Джошуа нерозумно буде просто спробувати застосувати лише один геймплан на бій.

Джошуа доведеться йти в атаку / Фото: Reuters

І все ж таки, у мене тільки одне у свідомості: це війна, вбивство. Потрібно вийти і вразити суперника, забрати його душу та довести до стану, коли він захоче здатися", – сказав Атлас, якого цитує vringe.com.

Раніше ми писали, що тренера Ф'юрі вистачило на 30 секунд бою з Усиком. Наставник Циганського короля віддав перевагу перегляду всього поєдинку українця приготуванню барбекю.