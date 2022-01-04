Усику погрожують вбивством: така ціна реваншу з Джошуа

Атлас залишився незадоволеним поведінкою Ентоні Джошуа після поразки у першому бою. Коуч вважає, що боксер не переживав завдяки високому гонорару.
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Але ж спортивні амбіції ніхто не скасовував. Якщо Джошуа розраховує повернути свої титули, то у повторному поєдинку йому потрібно бути рішучіше. Атлас порівняв бій із вбивством!
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" Це війна, справжня війна. І висновки вже зроблено. Усик провів щось близько 400 боїв у любителях, він, напевно, мільйон разів бачив, як люди намагалися перти прямо на нього, так що для Джошуа нерозумно буде просто спробувати застосувати лише один геймплан на бій.
І все ж таки, у мене тільки одне у свідомості: це війна, вбивство. Потрібно вийти і вразити суперника, забрати його душу та довести до стану, коли він захоче здатися", – сказав Атлас, якого цитує vringe.com.
Раніше ми писали, що тренера Ф'юрі вистачило на 30 секунд бою з Усиком. Наставник Циганського короля віддав перевагу перегляду всього поєдинку українця приготуванню барбекю.