Усику угрожают убийством: такова цена реванша с Джошуа

Бывший тренер Майка Тайсона и Александра Гвоздика Тедди Атлас высказался о реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он призывает британца устроить войну

Убийство - единственный способ победить Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Атлас остался недоволен поведением Энтони Джошуа после поражения в первом бою. Коуч считает, боксер не переживал благодаря высокому гонорару.

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Но ведь спортивные амбиции никто не отменял. Если Джошуа рассчитывает вернуть свои титулы, то в повторном поединке ему нужно быть решительнее. Атлас сравнил бой с убийством!

Александру Усику пригрозили убийством. Фото: Reuters

"Это война, настоящая война. И выводы уже сделаны. Усик провел что-то около 400 боев в любителях, он, наверное, миллион раз видел, как люди пытались переть прямо на него, так что для Джошуа глупо будет просто попытаться применить только один геймплан на бой.

Джошуа придется идти в атаку / Фото: Reuters

И все же, у меня только одно в сознании: это война, убийство. Нужно выйти и сразить соперника, забрать его душу и довести до состояния, когда он захочет сдаться", – сказал Атлас, которого цитирует vringe.com.

Ранее мы писали, что тренера Фьюри хватило на 30 секунд боя с Усиком. Наставник Цыганского короля предпочел просмотру всего поединка украинца приготовление барбекю.