Слишком много денег: Джошуа подозрительно легко сдался Усику

Джошуа проиграл Александру Усику и потерял все свои титулы. Но, по мнению Атласа, он не увидел у британца соответствующей реакции.

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"Джошуа заработал слишком много денег. Я так думаю. И он принимает поражение слишком легко, слишком великодушно.

Не поймите меня неправильно, я за то, чтобы и победитель, и проигравший вели себя достойно.

Но у Джошуа этого великодушия как-то уж слишком много. Прямо как у парня, который сделал слишком много денег", – цитирует Атласа vringe.com.