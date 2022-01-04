Слишком много денег: Джошуа подозрительно легко сдался Усику

Джошуа проиграл Александру Усику и потерял все свои титулы. Но, по мнению Атласа, он не увидел у британца соответствующей реакции.
Читайте также: Усик, ну, погоди! Лучший боксер мира готовит Джошуа к реваншу
"Джошуа заработал слишком много денег. Я так думаю. И он принимает поражение слишком легко, слишком великодушно.
Не поймите меня неправильно, я за то, чтобы и победитель, и проигравший вели себя достойно.
Но у Джошуа этого великодушия как-то уж слишком много. Прямо как у парня, который сделал слишком много денег", – цитирует Атласа vringe.com.
Далее по теме
Для понимания, за бой против Усика Джошуа получил 34 миллиона долларов. Всего же за свою карьеру британец заработал 81 млн долларов.
Читайте также: Кличко вошел в ТОП-10 самых богатых боксеров мира: Усик пока курит в сторонке
Ранее мы писали, что тренера Фьюри хватило на 30 секунд боя с Усиком. Наставник Цыганского короля предпочел просмотру всего поединка украинца приготовление барбекю.