Усик топ-миллионер! Рейтинг заработков украинских спортсменов за 2021 год

Александр Усик за 2021 год заработал больше, чем его преследователи Андрей Ярмоленко, Василий Ломаченко, Алекс Лэнь и Ярослав Ракицкий вместе взятые

Усик - №1 по заработкам в украинском спорте / Фото: Reuters

Победа Александра Усика над Энтони Джошуа стала не только событием года для Украины, но и сделала уроженца Крыма самым высокооплачиваемым спортсменом страны за 2021 год.

Segodnya.ua составил ТОП-5 украинских спортсменов по заработкам за год.

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Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

№1 АЛЕКСАНДР УСИК – $18 МЛН

Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составлял 4,1 млн долларов, но, с учетом успешных продаж платных трансляций, по данным Sportszion, он вырос в разы – до 18 млн долларов. Часть из них боксер потратил на покупку дорогой машины – шестиколесного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG.

Усик и его новое авто / Фото: Instagram

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№2 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО – $8,1 МЛН

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрей, хоть и редко играет за Вест Хэм, продолжает получать в лондонском клубе самую высокую зарплату среди действующих украинских футболистов – 5,98 млн фунтов, или 8,1 млн долларов в год. Правда, уже летом 2022 года контракт вингера с "молотобойцами" истечет.

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№3 ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО – $3,2 МЛН

Ломаченко победил Комми и теперь хочет боя с Камбососом / Фото: Getty Images

В 2021 году Василий провел два поединка. За июньскую победу нокаутом над Масаеши Накатани Ломаченко, по данным totalsportal, получил 1,2 млн долларов. А выигрыш единогласным решением судей у Ричарда Комми в декабре принес Ломе еще $2 млн.

Алекс Лэнь / Фото: Instagram

№4 АЛЕКС ЛЭНЬ – $2,9 МЛН

Первые семь месяцев 2021 года украинский баскетболист провел на менее скромных условиях в Вашингтон Уизардс, где ему платили 193 тысячи долларов в месяц. А с августа наш центровой начал получать в Сакраменто Кингс уже $311 тысяч в месяц. В итоге за весь год Лэнь заработал 2 908 210 долларов.

Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images

№5 ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – $2,8 МЛН

В Зените Ракицкий продолжает получать порядка 2,8 млн газпромовских долларов в год. Но уже летом 2022 года его контракт с клубом из РФ заканчивается. По последним данным, чтобы остаться в Зените, экс-защитник сборной Украины согласен на понижение зарплаты.

Добавим, что самая высокооплачиваемая украинская спортсменка, теннисистка Элина Свитолина, за 2021 год заработала 1 296 599 долларов призовых за коммерческие турниры плюс $55 тысяч за бронзу Олимпиады в Токио.