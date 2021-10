Очі повилітали з орбіт. Відео жорсткого нокауту в бою Сепеда – Варгас

У Нью-Йорку, у Madison Square Garden Theater, відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank. У головному поєдинку американський суперлегковаговик (до 63,5 кг) Хосе Сепеда (35-2, 27 KO) нокаутував у першому раунді Хосуе Варгаса (19-2, 9 KO) з Пуерто-Ріко.

Читайте також: Куди ж без Ломаченків! ТОП-10 боїв, що пройдуть до кінця року

Сепеда з перших секунд почав давити Варгаса і спіймав суперника на зустрічному, впустивши його на канвас.

WHAT. JUST. HAPPENED. The ringside view of the @ChonZepeda Round 1 TKO #ZepedaVargas pic.twitter.com/IY1JYHJdeK

Побувавши в швидкому нокдауні, пуерториканець був загнаний у кут, де Сепеда відвів душу, влаштувавши заміс Варгасу.

@ChonZepeda played spoiler here in NYC



What a way to climb back up в Junior Welterweight ranks. @boostmobile | #ZepedaVargas pic.twitter.com/sMdZkUxHIF