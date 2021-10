Глаза повылетали из орбит. Видео жесткого нокаута в бою Сепеда – Варгас

В Нью-Йорке, в Madison Square Garden Theater, состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В главном поединке американский суперлегковес (до 63,5 кг) Хосе Сепеда (35-2, 27 KO) нокаутировал в первом раунде Хосуэ Варгаса (19-2, 9 KO) из Пуэрто-Рико.

Читайте также: Куда ж без Ломаченко! ТОП-10 боев, которые пройдут до конца года

Сепеда с первых секунд начал давить Варгаса и поймал соперника на встречном, уронив его на канвас.

WHAT. JUST. HAPPENED. The ringside view of the @ChonZepeda Round 1 TKO #ZepedaVargas pic.twitter.com/IY1JYHJdeK

Побывав в быстром нокдауне пуэрториканец был загнан в угол, где Сепеда отвел душу, устроив замес Варгасу.

@ChonZepeda played spoiler here in NYC



What a way to climb back up into the Junior Welterweight ranks.@boostmobile | #ZepedaVargaspic.twitter.com/sMdZkUxHIF