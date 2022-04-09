Гаага чекає на Путіна та його спільників. Кличко зробив різку заяву про злочинців із РФ

Вище керівництво Російської Федерації, що розв'язало криваву війну в Україні, не уникне покарання за свої злочини

Подобатися, не подобається, а Путіну доведеться відповідати за злочини у Гаазі / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко переконаний, що доказів жахливих злочинів росіян проти українців достатньо, щоб відправити до в'язниці бункерного діда та його спільників.

А на саму країну-агресорку чекає розпад, як свого часу розсипався Радянський Союз.

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"Всі, хто почав цю війну, має бути в суді, в Гаазі. І суд, покладаючись на факти, відповідально оцінюватиме дії кожного з керівних і не лише позицій Російської Федерації. Кожного. Факти приховати неможливо. Всі ці історії, що українці нібито самі зав'язали руки своїм громадянам та застрелили їх у потилицю на колінах, у підвалах, на вулиці, на велосипедах, в машинах, в автобусах, на яких було написано "Діти", – це все задокументовано і далі документуватиметься.

Група іноземних та українських журналістів. Фото – https://t.me/Pravda_Gerashchenko.

Багато що поки що приховано, але чим більше часу минає, тим більше це спливає. Кожна з імперій зазнала краху, включаючи Радянський Союз. Правда завжди спливає, і ці дії будуть покарані", – сказав Кличко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Звернення Володимира Кличка

Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко у складі української делегації їздив до Німеччини для зустрічі з високопосадовцями.

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Окрім переговорів, Володимир взяв участь у патріотичній фотосесії.