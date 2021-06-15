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Нідерланди --
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Хорватія --
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Ф'юрі замахнувся на славу Ломаченка! Дивіться, ким себе уявив британець

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 червня, 14:00
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Британський боксер похвалився своєю неймовірною технікою в одному з минулих боїв. Тайсон Ф'юрі вважає, що гідний порівняння з Нео з "Матриці"
Тайсон Ф'юрі порівняв себе з Нео з "Матриці"
Тайсон Ф'юрі порівняв себе з Нео з "Матриці" / Фото: Instagram

Британський боксер Тайсон Ф'юрі розважається в соцмережах. Боксер показав відео своєї техніки в поєдинку проти Тома Шварца.

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Шварц безуспішно намагався потрапити по Ф'юрі, поки той майстерно ухилявся від ударів суперника. Британець порівняв себе з героєм блокбастера "Матриця" Нео, спокусившись на славу українця Василя Ломаченка.

Справа в тому, що через неймовірну техніку Васю в профі прозвали "Hi-tech". А на бій портив Джесона Соси Ломаченко вийшов у зеленому костюмі з тематикою "Матриці".

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Раніше Ф'юрі здивував вправою для зміцнення щелепи. Млинці для штанги "Циганський король" піднімає не руками, а зубами – щоб його щелепа впоралася навіть з ударами такого грізного нокаутера, як Уайлдер.

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1
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1
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0
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#
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І
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О
1
Бельгія
1
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3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
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3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
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