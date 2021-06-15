Ф'юрі замахнувся на славу Ломаченка! Дивіться, ким себе уявив британець

Британський боксер похвалився своєю неймовірною технікою в одному з минулих боїв. Тайсон Ф'юрі вважає, що гідний порівняння з Нео з "Матриці"

Тайсон Ф'юрі порівняв себе з Нео з "Матриці" / Фото: Instagram

Британський боксер Тайсон Ф'юрі розважається в соцмережах. Боксер показав відео своєї техніки в поєдинку проти Тома Шварца.

Читайте також: Технарям Євро на замітку: Ломаченко освоює циркові трюки, Степаненко заздрить

Шварц безуспішно намагався потрапити по Ф'юрі, поки той майстерно ухилявся від ударів суперника. Британець порівняв себе з героєм блокбастера "Матриця" Нео, спокусившись на славу українця Василя Ломаченка.

Справа в тому, що через неймовірну техніку Васю в профі прозвали "Hi-tech". А на бій портив Джесона Соси Ломаченко вийшов у зеленому костюмі з тематикою "Матриці".

Читайте також: Люди плакали, коли Кличко почав програвати: невідомі факти бою з Ф'юрі

Раніше Ф'юрі здивував вправою для зміцнення щелепи. Млинці для штанги "Циганський король" піднімає не руками, а зубами – щоб його щелепа впоралася навіть з ударами такого грізного нокаутера, як Уайлдер.