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Португалия --
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Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
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Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
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Дания --
Бельгия --
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Нидерланды --
Австрия --
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Швеция --
Словакия --
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Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
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Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
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Англия --
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Швеция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Фьюри замахнулся на славу Ломаченко! Смотрите, кем себя возомнил британец

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июня, 14:00
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Британский боксер похвастался своей невероятной техникой в одном из прошлых боев. Тайсон Фьюри считает, что достоин сравнения с Нео из "Матрицы"
Тайсон Фьюри сравни себя с Нео из "Матрицы"
Тайсон Фьюри сравни себя с Нео из "Матрицы" / Фото: Instagram

Британский боксер Тайсон Фьюри развлекается в соцсетях. Боксер показал видео своей техники в поединке против Тома Шварца.

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Шварц безуспешно пытался попасть по Фьюри, пока тот мастерски уворачивался от ударов соперника. Британец сравнил себя с героем блокбастера "Матрица" Нео, позарившись на славу украинца Василия Ломаченко.

Дело в том, что из-за невероятной техники Васю в профи прозвали "Hi-tech". А на бой портив Джесона Сосы Ломаченко вышел в зеленом костюме с тематикой "Матрицы".

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Ранее Фьюри удивил упражнением для укрепления челюсти. Блины для штанги "Цыганский король" поднимает не руками, а зубами – чтобы его челюсть справилась даже с ударами такого грозного нокаутера, как Уайлдер.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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