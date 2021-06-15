Фьюри замахнулся на славу Ломаченко! Смотрите, кем себя возомнил британец

Британский боксер Тайсон Фьюри развлекается в соцсетях. Боксер показал видео своей техники в поединке против Тома Шварца.
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Шварц безуспешно пытался попасть по Фьюри, пока тот мастерски уворачивался от ударов соперника. Британец сравнил себя с героем блокбастера "Матрица" Нео, позарившись на славу украинца Василия Ломаченко.
Дело в том, что из-за невероятной техники Васю в профи прозвали "Hi-tech". А на бой портив Джесона Сосы Ломаченко вышел в зеленом костюме с тематикой "Матрицы".
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Ранее Фьюри удивил упражнением для укрепления челюсти. Блины для штанги "Цыганский король" поднимает не руками, а зубами – чтобы его челюсть справилась даже с ударами такого грозного нокаутера, как Уайлдер.