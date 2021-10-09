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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ф'юрі – Вайлдер: несподіваний прогноз Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 23:35
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У поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером побитий Олександром Усиком британець Ентоні Джошуа передрікає перемогу андердогу – американцеві
Джошуа ставить на Вайлдера
Джошуа ставить на Вайлдера / Фото: Reuters

Рано вранці за київським часом у неділю, 10 жовтня, британець Тайсон Ф'юрі в Лас-Вегасі в поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером відстоюватиме пояс чемпіона світу в суперважах за версією WBC. Трансляція Ф'юрі – Вайлдер онлайн доступна на нашому сайті.

Ф'юрі – Вайлдер: де дивитися бій

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На думку аналітиків букмекерських контор, Ф'юрі великий фаворит бою з Вайлдером – високі шанси, що "Циганський король" виграє достроково.

Однак, на думку Ентоні Джошуа, Ф'юрі спіткає та ж доля, що самого Ей-Джея в недавньому поєдинку з Олександром Усиком, коли Джошуа був фаворитом, але ущент програв українцю.

"Поставлю на Вайлдера, тому що, як мені здається, він просто одержимий цим реваншем і справді зосереджений на виконанні мети. Зосереджена людина – це небезпечна людина, а Вайлдер зосереджений на успіху".

Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

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"Можливо, Вайлдер переможе рішенням суддів. Але, сподіваюся, до цього не дійде. Має бути нокаут", – наводить BBC слова Ентоні Джошуа.

Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Це буде третій поєдинок Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера. Перший у 2018 році завершився внічию, а другий у 2020-му технічним нокаутом виграв Ф'юрі.

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