Ф'юрі вирішив вчасно звалити. Джошуа потролив Циганського короля

Війна фашистської Росії проти України відсунула на другий план усі спортивні події. Довгоочікувані боксерські поєдинки українця Олександра Усика проти Джошуа та Ф'юрі відкладено в довгу скриньку. Наразі Усику точно не до боксу – українець захищає свою Батьківщину від російських загарбників.

Тим часом Тайсон Ф'юрі охолов до своєї мрії стати абсолютним чемпіоном у хевівейті і заявив, що бій з Ділліаном Вайтом стане останнім у його професійній кар'єрі.

Таке несподіване рішення Циганського короля викликало подив у ексчемпіона світу Ентоні Джошуа. Він вважає, що Ф'юрі просто вирішив звалити швидко і не збирається битися з серйозними суперниками.

He is the best to do it I cant disagree. https://t.co/FJfiZeqZAI