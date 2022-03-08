Фьюри решил вовремя свалить. Джошуа потроллил Цыганского короля

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри недавно заявил, что собирается уйти на пенсию сразу после боя с Уайтом

Фьюри vs Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Война фашистской России против Украины отодвинула на второй план все спортивные события. Долгожданные боксерские поединки украинца Александра Усика против Джошуа и Фьюри отложены в долгий ящик. Сейчас Усику точно не до бокса – украинец защищает свою Родину от российских захватчиков.

Тем временем Тайсон Фьюри охладел к своей мечте стать абсолютным чемпионом в хэвивейте и заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его профессиональной карьере.

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Такое неожиданное решение Цыганского короля вызвало недоумение у экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Он считает, что Фьюри попросту решил свалить по-быстрому и не собирается биться с серьезными соперниками.

"Тайсон Фьюри говорит, что уходит из бокса лучшим, имея в послужном списке Чисору, травмированного Кличко, Валлина и три поединка с Уайлдером. Он лучший в этом. Я не могу не согласиться", – написал Дшошуа в своем Twitter.

He is the best to do it I cant disagree. https://t.co/FJfiZeqZAI — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) March 8, 2022

Отметим, что сам Джошуа не собирается отказываться от реванша с Александром Усиком. Эй-Джей готов ждать украинского чемпиона с войны, а пока не против провести промежуточный бой.

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