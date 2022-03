Фьюри решил вовремя свалить. Джошуа потроллил Цыганского короля

Война фашистской России против Украины отодвинула на второй план все спортивные события. Долгожданные боксерские поединки украинца Александра Усика против Джошуа и Фьюри отложены в долгий ящик. Сейчас Усику точно не до бокса – украинец защищает свою Родину от российских захватчиков.

Тем временем Тайсон Фьюри охладел к своей мечте стать абсолютным чемпионом в хэвивейте и заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его профессиональной карьере.

Такое неожиданное решение Цыганского короля вызвало недоумение у экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Он считает, что Фьюри попросту решил свалить по-быстрому и не собирается биться с серьезными соперниками.

