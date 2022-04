Їдь до України, Мати Тарезо! Скандальний боксер накинувся на дружину Усика

Скандальний український боксер Іван Редкач знову почав ображати Усика та його дружину.

Днями Редкач назвав Усика клоуном, розмістивши його фотографії зі зброєю та у церковній рясі.

Тепер від Івана дісталося дружині супертяжа.

"Дружино Усика, якщо хочеш поговорити про війну, то їдь в Україну, Мати Терезо" , – написав Редкач у Twitter.

Usika's wife, if you want to talk o war, go to Ukraine, Mother Teresa