Їдь до України, Мати Тарезо! Скандальний боксер накинувся на дружину Усика

Івану Редкачу не подобається те, що Катерина постійно публікує повідомлення в соцмережах на військову тематику і при цьому покинула Україну

Редкач висміює Катерину Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальний український боксер Іван Редкач знову почав ображати Усика та його дружину.

Днями Редкач назвав Усика клоуном, розмістивши його фотографії зі зброєю та у церковній рясі.

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Тепер від Івана дісталося дружині супертяжа.

"Дружино Усика, якщо хочеш поговорити про війну, то їдь в Україну, Мати Терезо" , – написав Редкач у Twitter.

Usika's wife, if you want to talk o war, go to Ukraine, Mother Teresa - Ivan Redkach (@ivan_redkach) April 19, 2022

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Нагадаємо, що Катерина Усик регулярно щось постить у Instagram на військову тематику. Хоча сім'я вже давно виїхала з України. У їхніх соцмережах були фото з Праги та Дубая.

Що постить у Instagram Катерина Усик