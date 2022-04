Езжай в Украину, Мать Тареза! Скандальный боксер набросился на жену Усика

Скандальный украинский боксер Иван Редкач снова принялся оскорблять Усика и его жену.

На днях Редкач назвал Усика клоуном, разместив его фотографии с оружием и в церковной рясе.

Теперь от Ивана досталось жене супертяжа.

"Жена Усика, если хочешь поговорить про войну, то езжай в Украину, Мать Тереза", – написал Редкач в Twitter.

Usika's wife, if you want to talk about the war, go to Ukraine, Mother Teresa