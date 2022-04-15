Хейтер Усика знову зацькував українського чемпіона. Де Оскар?

Битва поза рингом триває. Іван Редкач, який славиться хейтерством Усіка та Ломаченко, не дає спокою українським боксерам.
Новий удар Редкач завдав Алескандру Усику у Twitter. До свого посту він прикріпив 3 фотографії чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі: у теробороні, у церковному одязі та з новою зачіскою. Редкач запитався підписом до посту:
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"Я можу дати цьому клоуну Оскар?"
Іван Редкач, попри те, що не в Україні, показує свою підтримку рідній країні.
Але дати спокій Олександру Усику, як бачимо, він не може. Редкач чіпляється до всього що стосуэться українського чемпіона, навіть до іміджу.
Редкачу може дати відсіч дружина Усика. Щоправда, Катерина, на відміну від одіозного боксера, зосереджена на інформаційній війні проти Росії, а не проти інших українців