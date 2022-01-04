Секс-скандал зі священиком: від Усика та Ломаченка вимагають пояснень

Минув Новий рік, і український боксер Іван Редкач знову взявся за своє. А саме – діставати в Мережі Олександра Усика та Василя Ломаченка

Редкач наїхав на Ломаченко і Усика через секс-скандал / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього разу у Редкача виникли питання до Ломаченка та Усика через священика московського патріархату, якого звинуватили у зґвалтуванні.

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Боксер розмістив у сторіс Instagram уривок із випуску новин, де розповідають про інцидент.

"Хотів би почути Васі коментар або Усика", – підписав відео Редкач.

На наступному уривку він написав одне слово: "Секта".

І завершив все спільним фото Усика з Митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом.

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Усик і Ломаченко давно відомі своєю прихильністю до церкви. Боксери неодноразово брали участь у богослужіннях та зустрічалися з настоятелями храмів.

А ще українські боксери взяли участь у зйомках російського фільму про церкву "Здрастуйте, Христе Воскрес!", де розповідали про братні народи та ставлення до окупанта.

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Ми всі – православні християни, і ми живемо на одній землі, а сьогодні нам намагаються підмінити принципи та віру", – говорив тоді Ломаченко.

А зовсім недавно Ломаченко відправив до Росії свої олімпійські медалі. Із них костромська майстерня зробила хрестик для батька українського боксера – Анатолія Ломаченка, такий подарунок Василь зробив йому на день народження.