Це обман та розводняк! Коментатор звинуватив Джейка Пола у шахрайстві

Коментатора ESPN Стівен Сміт стверджує, що шоумен тренується з професійними тренерами та боксерами, а на поєдинки виходить проти баскетболістів та бійців ММА.
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"Джейк Пол, досить дурити людей. Досить усім нам брехати. Наскільки я розумію, ти вже більше 4 років тренуєшся з професійними тренерами і спарингуєш зі справжніми боксерами.
А за цей час нокаутував лише ютубера, баскетболіста та двох бійців ММА, які й були базовими борцями. Так-так, і Бен Аскрен, і Тайрон Вудлі – борці, а не ударники. Так, у Вудлі є міць у кулаках, він перемагав нокаутами, але він базовий борець.
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Джейк Пол усіх розводить. Він не б'ється з боксерами. Рано чи пізно вболівальники це розуміють. Їм набридне весь цей липовий хайп. Рано чи пізно їм набридне дивитися на те, як ти б'єш якихось котяків, які ніколи раніше не боксували. І вони більше не прикидаються, що їм дуже весело стежити за тим, як ти нокаутуєш небоксерів, називаючи себе боксером.
Ти кидаєш виклик Канело Альваресу та Флойду Мейвезеру? Це що, жарт такий? Це неповага! Канело – найкращий у світі. Він нокаутує Пола у стартовому раунді. Але знаєте, що найважливіше? Цей Пол не заслуговує на те, щоб перебувати в одному рингу з кимось типу Канело", – цитує Сміта vringe.com.
Зазначимо, що Джейк Пол вирішив спробувати себе у боксі зовсім недавно.
Свій дебютний бій він провів у січні 2020-го, нокаутувавши британського блогера AnEsonGib. Потім Пол переміг колишнього баскетболіста НБА Нейта Робінсона.
У недавньому бою-реванші з Тайроном Вудлі, Джейк Пол намертво вирубив екс-чемпіона UFC у шостому раунді поєдинку.
Після бою з Вудлі, Пол звернувся до президента UFC Дейне Вайта, поставивши під сумнів чемпіонські здобутки бійців його компанії.