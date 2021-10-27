"Це не можна назвати втраченим часом": Джошуа назвав головну помилку в поєдинку з Усиком

Британський боксер Ентоні Джошуа розклав на деталі свою поразку від Олександра Усика. Джошуа налаштований відібрати в українця чемпіонські пояси та готовий для цього приїхати до Києва.
"Найочевиднішим у першому бою було вийти на ринг і використати свої природні здібності. Але через деякий час я вирішив, що хочу відмовитися від того, що я можу робити інші речі, і покращити певні області, в яких я був слабшим. Це не можна назвати втраченим часом, я зміг дізнатися про важливі речі, включаючи важливість джеба, фінтів, різницю між атакою і контратакою, я розкрив себе в боксерській науці.
Але бій із Усиком показав, що поєдинки створюють стилі, а я вибрав у цьому бою неправильний", – цитує Джошуа BoxingScene.
Нагадаємо, що наприкінці вересня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику свої пояси.
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Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу українцеві. Оскільки в контракті було прописано обов'язковий реванш, то Джошуа виявив бажання ще раз зустрітися з Усиком.