27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 82’
Чорноморець 0
Шахтар 3
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Чорноморець - Шахтар: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Це не можна назвати втраченим часом": Джошуа назвав головну помилку в поєдинку з Усиком

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
27 жовтня, 20:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розповів про свою помилку у поєдинку з українським боксером Олександром Усиком
У Ентоні Джошуа немає шансів перемогти Олександра Усика
У Ентоні Джошуа немає шансів перемогти Олександра Усика / Фото: Reuters

Британський боксер Ентоні Джошуа розклав на деталі свою поразку від Олександра Усика. Джошуа налаштований відібрати в українця чемпіонські пояси та готовий для цього приїхати до Києва.

"Найочевиднішим у першому бою було вийти на ринг і використати свої природні здібності. Але через деякий час я вирішив, що хочу відмовитися від того, що я можу робити інші речі, і покращити певні області, в яких я був слабшим. Це не можна назвати втраченим часом, я зміг дізнатися про важливі речі, включаючи важливість джеба, фінтів, різницю між атакою і контратакою, я розкрив себе в боксерській науці.

Але бій із Усиком показав, що поєдинки створюють стилі, а я вибрав у цьому бою неправильний", – цитує Джошуа BoxingScene.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику свої пояси.

Реклама

Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу українцеві. Оскільки в контракті було прописано обов'язковий реванш, то Джошуа виявив бажання ще раз зустрітися з Усиком.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Маріуполь

30 жовт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтар

30 жовт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти