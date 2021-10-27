Усик – зараз бог! Джошуа здивував своєю поведінкою

Британський боксер Ентоні Джошуа визнав велич Олександра Усика. Але пообіцяв забрати в українця чемпіонські пояси. Для цього Джошуа готовий навіть приїхати до Києва.
"Усик – зараз бог у боксі. Я хочу з ним битися. Жодних проміжних боїв! Тільки реванш. Бокс – це спорт воїнів.
Усик чемпіон зараз. Але я хочу позбутися його", – заявив Джошуа в інтерв'ю каналу IFL TV.
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Нагадаємо, що наприкінці вересня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику свої пояси. Бій продовжився усі 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу українцю. Оскільки в контракті було прописано обов'язковий реванш, Джошуа висловив бажання ще раз зустрітися з Усиком.
Раніше ми писали, що Усик відмовився визнавати Тайсона Ф'юрі королем. Боксери вже планують бій за звання абсолютного чемпіона світу.
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