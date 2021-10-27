"Это нельзя назвать потерянным временем": Джошуа назвал главную ошибку в поединке с Усиком

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа рассказал о своей ошибке в поединке с украинским боксером Александром Усиком

У Энтони Джошуа нет шансов победить Александра Усика / Фото: Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа разложил на детали свое поражение от Александра Усика. Джошуа настроен отобрать у украинца чемпионские пояса и готов для этого приехать в Киев.

"Самым очевидным в первом бою было выйти на ринг и использовать свои природные способности. Но спустя некоторое время я решил, что хочу отказаться от того, что я могу делать другие вещи, и улучшить определенные области, в которых я был слабее. Это нельзя назвать потерянным временем, я смог узнать важные вещи, включая важность джеба, финтов, разницу между атакой и контратакой. Я раскрыл себя в боксерской науке. Но бой с Усиком показал, что поединки создают стили, а я выбрал в этом бою неправильный", – цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, что в конце сентября Энтони Джошуа проиграл Александру Усику свои пояса.

Реклама

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу украинцу. Поскольку в контракте был прописан обязательный реванш, то Джошуа выразил желание еще раз встретиться с Усиком.