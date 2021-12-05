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Дерев'янченко – Адамес: рівність на вагах, а хто буде сильнішим у рингу?

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 грудня, 13:02
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Бійці Сергій Дерев'янченко та Карлос Адамес вклалися у ліміт своєї вагової категорії
Сергій Дерев'янченко vs Карлос Адамес
Сергій Дерев'янченко vs Карлос Адамес / Фото: Boxing Scene

У ніч з 5 на 6 грудня у Лос-Анджелесі відбудеться бій триразового претендента на чемпіонський титул у середній вазі Сергія Дерев'янченка (13-3, 10 КО) та домініканця Карлоса Адамеса (20-1, 16 КО).

Читайте також: Дерев'янченко – Адамес: де дивитися бій

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Напередодні поєдинку боксери пройшли традиційну процедуру зважування. Як показали ваги, українець виявився лише на 200 грамів легшим за свого супротивника.

Результати зважування:

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  • Сергій Дерев'янченко – 72,1 кг
  • Карлос Адамес – 72,3 кг

Нагадаємо, що Дерев'янченко тричі претендував на чемпіонський титул у середньому дивізіоні, але щоразу програвав рішенням суддів. На шляху Сергія до пояса ставали Даніель Джейкобс, Геннадій Головкін та Джермалл Чарло.

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Востаннє українець виходив у ринг у вересні 2020 року. За результатами бою Дерев'янченко програв Джермалу Чарло.

Усього на профі рингу Сергій провів 16 боїв 13 перемог (10 нокаутом) та 3 поразки.

Незважаючи на досягнення нашого боксера, Карлос Адамес заявив напередодні бою, що вважає себе таким самим великим бійцем, як і Дерев'янченко.

Сергій Дерев'янченко VS Карлос Адамес
Сергій Дерев'янченко VS Карлос Адамес / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що Адамес на профі рингу провів 21 бій – 20 із них виграв, причому 16 – нокаутом.

Єдиної поразка, у листопаді 2019 року, домініканець зазнав від бразильця Патріка Тейшейри, якому поступився одностайним рішенням суддів.

Адамес vs Дерев'янченко
Адамес vs Дерев'янченко / Фото: Instagram

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