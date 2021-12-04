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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Дерев'янченко – Адамес: де дивитися бій

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 грудня, 10:22
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Український боксер розпочинає свою четверту спробу виграти чемпіонський пояс. Поки що це буде рейтинговий бій

Один із найкращих боксерів за історію Всесвітньої серії боксу українець Сергій Дерев'янченко повертається в ринг після річної перерви.

5 грудня у Лос-Анджелесі він проведе бій проти Карлоса Адамеса з Домініканської республіки.

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Сергій Дерев'янченко

Українському боксеру 36 років . Він бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року у аматорах.

У профі Сергій тричі бився за чемпіонський пояс та три рази програв.

2017-го Дерев'янченко поступився Деніелу Джейкобсу, 2019-го – Геннадію Головкіну, 2020-го – Джермаллу Чарло.

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На профі рингу у нього 16 боїв – 13 перемог (10 нокаутом) та 3 поразки.

Карлос Адамес

Домініканцю 27 років. За його плечима 21 бій серед професіоналів – 20 перемог (16 нокаутом) та 1 поразка.

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Де дивитись

Бій Дерев'янченко – Адамес пройде в андеркарді чемпіонського поєдинку Джервонта Девіс – Ісаак Крус за титул WBC.

Вечір боксу транслюватиметься на платформі ShowTime.

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О
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44
2
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16
43:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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Субота, 4 грудня
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