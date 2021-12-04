"Дерев'янченко – не завада для мене!" Адамес зухвало відгукнувся про українського боксера

Домініканський боксер Карлос Адамес рішуче налаштований здобути перемогу на Сергієм Дерев'янченком, незважаючи на досягнення українця

Сергій Дерев'янченко VS Карлос Адамес / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч з 5 на 6 грудня у Лос-Анджелесі відбудеться рейтинговий поєдинок триразового претендента на чемпіонський титул у середній вазі Сергія Дерев'янченка та Карлоса Адамеса. Напередодні бою, домініканський боксер поділився своїми очікуваннями від зустрічі з українцем.

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"Я хочу битися з найкращими боксерами, і Сергій, безсумнівно, один із них. Я розумію, що багато чого стоїть на кону, але не збираюся тікати від цього. Я схвильований від того, що відбудеться в неділю ввечері. Розумію, що Дерев'янченко бився з великими бійцями, але зараз зустрінеться з Карлосом Адамесом, а я сильний панчер. Будь ласка, не треба мене недооцінювати. Інакше він матиме великі проблеми. Я вважаю себе таким самим великим бійцем, як і він.

/ Фото: Getty Images

Я продемонструю всім, наскільки я можу бути могутнім та небезпечним. Сергій – добрий боєць, але він не стане для мене перешкодою. Я не вважаю його непереборною горою. Я буду готовий до нього. Він зрозуміє, наскільки я сильний", – цитує слова Адамеса Boxing News 24/7.

Нагадаємо, Дерев'янченко тричі претендував на чемпіонський титул у середньому дивізіоні, але щоразу програвав за рішенням суддів. На шляху Сергія до пояса ставали Даніель Джейкобс, Геннадій Головкін та Джермалл Чарло.

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На профі рингу у нього 16 боїв – 13 перемог (10 нокаутом) та 3 поразки.

Сергій Дерев'янченко / Фото: Getty Images

Домініканець Карлос Адамес, на профі-рингу провів 21 бій – 20 із них виграв, причому 16 – нокаутом.

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Єдина поразка, у листопаді 2019 року, домініканець зазнав від бразильця Патріка Тейшейри, якому поступився одностайним рішенням суддів.