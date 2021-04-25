Мало не вбив на рингу, а потім пригостив пивком: кривавий чемпіонський бій з продовженням

Чемпіон світу WBO в напівлегкій вазі мексиканець Емануель Наваррете змусив кут Крістофера Діаса викинути білий рушник за 15 секунд до кінця поєдинку

Емануель Наваррете нокаутував Крістофера Діаса / Фото: Top Rank Instagram

У головному поєдинку вечора боксу в Кіссіммі, Флорида, чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі Емануель Наваррете (34-1, 29 KO) провів перший захист титулу в поєдинку з Крістофером Діасом (26-3, 16 KO). Раніше 175-кілограмовий боксер вирубав суперника одним ударом.

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26-річний Наваррете мав перевагу протягом всього поєдинку, а бідний Діас чотири рази побував у нокдауні. Проте здавалося, що Крістофер все-таки вистоїть до кінця під градом ударів мексиканського чемпіона. Але в 12-му раунді Емануель затиснув суперника в кутку і влаштував формене побиття, після чого допоміг супернику впасти.

Поки Діас стояв на коліні, суддя відкрив йому рахунок. За 15 секунд до кінця сутички кут бійця з Пуерто-Рико відмовився від продовження бою, зважаючи на розсічення на обличчі Крістофера. Отже, Наваррете здобув перемогу технічним нокаутом і захистив титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі.

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Цікаво, що після бою Наваррете і Діас по-дружньому випили пива в лаунж-барі готелю, обговорюючи події боксерського вечора.

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Раніше ми також розповідали, як 18-річний боксер замісив суперника в першому раунді.

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