175-кілограмовий боксер вирубив суперника одним ударом

Бій двох дебютантів-суперважковаговиків завершився вже через півтори хвилини. Легку перемогу здобув 175-кілограмовий гігант Даджуан Келлоуей

Незвичайний боксерський поєдинок пройшов в США. На рингу зустрілися два дебютанта суперважкої ваги Даджуан Келлоуей і Ісайя Маргхейм. Родзинкою стало те, що вага Келлоуея склала 175 кг!

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Бій тривав лише півтори хвилини і завершився після несильного стусана Келлоуея в сторону суперника, його навіть ударом важко назвати. Проте, Маргхейм спочатку став на коліна, а потім і зовсім ліг на ринг, коли рефері просигналізував про закінчення поєдинку.

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