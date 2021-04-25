175-кілограмовий боксер вирубив суперника одним ударом

Незвичайний боксерський поєдинок пройшов в США. На рингу зустрілися два дебютанта суперважкої ваги Даджуан Келлоуей і Ісайя Маргхейм. Родзинкою стало те, що вага Келлоуея склала 175 кг!
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Бій тривав лише півтори хвилини і завершився після несильного стусана Келлоуея в сторону суперника, його навіть ударом важко назвати. Проте, Маргхейм спочатку став на коліна, а потім і зовсім ліг на ринг, коли рефері просигналізував про закінчення поєдинку.
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