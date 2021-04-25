Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Чуть не убил на ринге, а потом угостил пивком: кровавый чемпионский бой с продолжением

25 апреля, 14:58

Елена Павлова Елена Павлова

Чемпион мира WBO в полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете заставил угол Кристофера Диаса выбросить белое полотенце за 15 секунд до конца поединка

Эмануэль Наваррете нокаутировал Кристофера Диаса

Эмануэль Наваррете нокаутировал Кристофера Диаса / Фото: Top Rank Instagram

В главном поединке вечера бокса в Киссимми, Флорида, чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Эмануэль Наваррете (34-1, 29 KO) провел первую защиту титула в поединке с Кристофером Диасом (26-3, 16 KO). Ранее 175-килограммовый боксер вырубил соперника одним ударом.

Реклама

26-летний Наваррете имел преимущество на протяжении всего поединка, а бедный Диас четыре раза побывал в нокдауне. Тем не менее казалось, что Кристофер все-таки выстоит до конца под градом ударов мексиканского чемпиона. Но в 12-м раунде Эмануэль зажал соперника в углу и устроил форменное избиение, после чего помог сопернику упасть.

Пока Диас стоял на колене, судья отрыл ему счет. За 15 секунд до конца схватки угол бойца из Пуэрто-Рико отказался от продолжения боя, глядя на рассечение на лице Кристофера. Таким образом, Наваррете одержал победу техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе.

Читайте также: Бой Ломаченко – Накатани официально получил дату и место

Любопытно, что после боя Наваррете и Диас по-дружески выпили пива в лаунж-баре отеля, обсуждая события боксерского вечера.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как 18-летний боксер замесил соперника в первом раунде.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой боксеры чемпион мира видео нокаута Эмануэль Наваррете
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видео
Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видеоБокс
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гиганту
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гигантуБокс
Наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка: видео нокаута
Наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка: видео нокаутаБокс
175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударом
175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударомБокс
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий ниже
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий нижеБокс
Украинца из ринга вынесли на носилках: Редкач корчился от боли после странного нокаута
Украинца из ринга вынесли на носилках: Редкач корчился от боли после странного нокаутаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять