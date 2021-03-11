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"Чорний звір" налякав самого Тайсона: жорстокий нокаут, після якого боєць "заснув"

11 березня, 18:26

Олена Павлова Олена Павлова

Залізний Майк вибрав найбільш видовищний поєдинок UFC

Легенда боксу і колишній чемпіон світу у важкій вазі американець Майк Тайсон вибрав найкращий поєдинок в UFC за останній рік. Тайсона вразила перемога нокаутом "Чорного звіра" Дерріка Льюїсав бою з Кертісом Блейдсом на турнірі UFC Fight Night 185 21 лютому.

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"Мені подобаються важковаговики, які є в UFC. Я бачив, як Деррік Льюїс виконав нищівний нокаут. Це був бій року. Кертіс Блейдс "заснув". Знаєте, що мене налякало? Другий удар, який завдав йому Льюїс. Не було схоже, що він потрапить, але цей другий удар... Господи", – наводить слова Тайсона BJ Penn

21 лютого грізний американець Деррік Льюїс переміг нокаутом Кертіса Блейдса в головному поєдинку турніру. У другому раунді Льюїс виждав момент і потужним аперкотом з правої вирубав Блейдса, а потім додав ще кілька ударів по лежачому суперникові, поки рефері не зупинив бій. UFC виписала бійцеві премію у 50 000 доларів.

Деррік Льюїс переміг нокаутом Кертіса Блейдса
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Деррік Льюїс переміг нокаутом Кертіса Блейдса / Фото: Reuters

Блейдс виступає у змішаних єдиноборствах з 2014 року. Він провів 18 боїв, здобувши в них 14 перемог і зазнавши три поразки, один бій визнали таким, що не відбувся. На рахунку Льюїса 25 перемог і сім поразок, ще один бій визнали таким, що не відбувся.

Раніше росіянин зніс голову забороненим прийомом і втратив пояс за удар коліном.

Майк Тайсон тренується з собакою Відео: Instagram

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боксер Майк Тайсон UFC змішані єдиноборства бій року Деррик Льюис Кертіс Блейдс
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