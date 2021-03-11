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"Черный зверь" напугал самого Тайсона: жестокий нокаут, после которого боец "уснул"

11 марта, 18:26

Елена Павлова Елена Павлова

Железный Майк выбрал самый зрелищный поединок UFC

Легенда бокса и бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Майк Тайсон выбрал лучший поединок в UFC за последний год. Тайсона впечатлила победа нокаутом "Черного зверя" Деррика Льюиса в бою с Кертисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 185 21 феврале.

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"Мне нравятся тяжеловесы, которые есть в UFC. Я видел, как Деррик Льюис исполнил сокрушительный нокаут. Это был бой года. Кертис Блейдс "уснул". Знаете, что меня напугало? Второй удар, который нанес ему Льюис. Не было похоже, что он попадет, но этот второй удар… Господи", — приводит слова Тайсона BJ Penn

21 февраля грозный американец Деррик Льюис победил нокаутом Кертиса Блейдса в главном поединке турнира. Во втором раунде Льюис выждал момент и мощным апперкотом с правой вырубил Блейдса, а затем добавил еще несколько ударов по лежащему сопернику, пока рефери не остановил бой. UFC выписала бойцу премию в 50 000 долларов.

Деррик Льюис победил нокаутом Кертиса Блейдса
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Деррик Льюис победил нокаутом Кертиса Блейдса / Фото: Reuters

Блэйдс выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Он провел 18 боев, одержав в них 14 побед и потерпев три поражения, один бой признали несостоявшимся. На счету Льюиса 25 побед и семь поражений, еще один бой признали несостоявшимся.

Ранее россиянин снес голову запрещенным приемом и потерял пояс за удар коленом.

Майк Тайсон тренируется с собакой Видео: Instagram

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боксер Майк Тайсон UFC смешанные единоборства Бой года Деррик Льюис Кертис Блейдс
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