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"Було дуже важко": українець Захарєєв поділився емоціями від перемоги на чемпіонаті світу з боксу

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
7 листопада, 21:22
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У суботу, 6 листопада, 19-річний українець Юрій Захарєєв приніс Україні золото чемпіонату світу з боксу
Юрій Захарєєв
Юрій Захарєєв

Здолавши у фіналі у Белграді одноголосним рішенням суддів росіянина Вадима Мусаєва, український боксер заробив солідні призові.

Захарєєв поділився емоціями від перемоги на чемпіонаті світу.

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"Завершився чемпіонат світу з боксу серед чоловіків, який проходив у Белграді, Сербія.

Було дуже тяжко – як морально, так і фізично. Відчувалася величезна відповідальність за нашу велику команду та країну, оскільки вийти у бої за медалі вдалося лише мені. Але все вийшло, наш гімн звучав на цій грандіозній першості.

Хочу висловити подяку всім тим, хто вболівав за мене біля екранів телевізорів, усім, хто зміг пройти довгий шлях і приїхати особисто", – написав Захарєєв.

Нагадаємо, у 19 років Захарєєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу. Символічно, що Юрій перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів у Мілані-2009 виграв у 21 рік.

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