"Було дуже важко": українець Захарєєв поділився емоціями від перемоги на чемпіонаті світу з боксу

Здолавши у фіналі у Белграді одноголосним рішенням суддів росіянина Вадима Мусаєва, український боксер заробив солідні призові.

Захарєєв поділився емоціями від перемоги на чемпіонаті світу.

"Завершився чемпіонат світу з боксу серед чоловіків, який проходив у Белграді, Сербія.

Було дуже тяжко – як морально, так і фізично. Відчувалася величезна відповідальність за нашу велику команду та країну, оскільки вийти у бої за медалі вдалося лише мені. Але все вийшло, наш гімн звучав на цій грандіозній першості.

Хочу висловити подяку всім тим, хто вболівав за мене біля екранів телевізорів, усім, хто зміг пройти довгий шлях і приїхати особисто", – написав Захарєєв.