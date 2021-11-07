"Было очень тяжело": украинец Захареев поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по боксу

Одолев в финале в Белграде единогласным решением судей россиянина Вадима Мусаева, украинский боксер заработал солидные призовые.

Захареев поделился эмоциями от победы на чемпионате мира.

"Завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин, проходивший в Белграде, Сербия.

Было очень тяжело – как морально, так и физически. Ощущалась огромная ответственность за нашу большую команду и страну, так как выйти в бои за медали удалось только мне. Но все получилось, наш гимн звучал на этом грандиозном первенстве.

Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто болел за меня у экранов телевизоров, всем, кто смог проделать долгий путь и приехать лично", – написал Захареев.