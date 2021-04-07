Буде бал розбитих облич! Навіщо Беринчику бій на кулаках, якщо він боїться цього поєдинку

Популярний український легковаговик Денис Беринчик розповів, навіщо йому бій на голих кулаках проти ірландського бійцяММА Артема Лобова. Поєдинок запланований на 19 червня в Україні.

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"Це про їх величність гроші, це його величність стиль вуличних боїв. Божевільний андерграунд. Там, де є кров, видовище, розбиті обличчя. Влітку настане бал розбитих облич. Це нова сходинка, велика відповідальність. Це дуже страшно. Спортивний страх, спортивний інтерес. Зараз зміцнюю команду спортсменами з інших бойових мистецтв. Наприклад, зустрічався з Анатолієм Шпонарським – бійцем муай-тай, К1", – сказав Беринчик Отдушівдушу

Нагадаємо, що в березні Денис Беринчик захистив титул WBO International, нокаутувавши Хосе Санчесавже в третьому раунді. А після бою Денис кинув виклик не комусь із топових боксерів своєї легкої ваги, а ірландському бійцеві ММА Артему Лобову. Він запропонував тому побитися на кулаках.

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Відповідь друга Макгрегора не змусив себе довго чекати: "Знімай подушки, влаштуємо махач".

Нагадаємо, що Артем Лобов народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі змішаних єдиноборств – UFC, а також брав участь в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

Дивіться, як Беринчик вміє стріляти

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