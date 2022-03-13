Вороги! Російській спортсменці некомфортно в національній символіці

Ми вже розповідали про російського тенісиста Данила Медведєва, який прибрав зі свого профілю триколор.
Наразі поплакалася біатлоністка Вікторія Сливко. Її чомусь здивувало негативне ставлення до Росії в цивілізованих країнах.
Читайте також: У бою під Харковом загинув український біатлоніст
Далі по темі
"Чесно кажучи, було якось не дуже комфортно, якщо у тебе на спині написано "Росія". Дивляться, ніби ти ворог народу. Я намагалася не одягати щось із російською символікою, просто нейтрально одягалася", – поскаржилася Сливко.
А ось нашій біатлоністці Анастасії Меркушиної дуже комфортно з автоматом у руках. Вона захищає свою країну від земляків Сливко.
Раніше капітан чоловічої біатлонної збірної України Дмитро Підручний заявив, що він та його команда залишаються захищати Батьківщину.