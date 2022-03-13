Враги! Российской спортсменке некомфортно в национальной символике

Биатлонистка Виктория Сливко старается одеваться нейтрально, поскольку ей стыдно показывать в Европе, что она из России

Земляки Сливко воюют с Украиной / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали о российском теннисисте Данииле Медведеве, который убрал из своего профиля триколор.

Теперь поплакалась биатлонистка Виктория Сливко. Ее, почему-то, удивило негативное отношение к России в цивилизованных странах.

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"Честно говоря, было как-то не очень комфортно, если у тебя на спине написано "Россия". Смотрят, будто ты враг народа. Я старалась не надевать что-то с российской символикой, просто нейтрально одевалась", – пожаловалась Сливко.

А вот нашей биатлонистке Анастасии Меркушиной очень комфортно с автоматом в руках. Она защищает свою страну от земляков Сливко.

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Ранее капитан мужской биатлонной сборной Украины Дмитрий Пидручный заявил, что он и его команда остаются защищать Родину.