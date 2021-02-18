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Оце так ошелешив! Лідер збірної України з біатлону зібрався уходити

18 лютого, 20:50

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Артем Прима думає завершити кар'єру, незважаючи на хороші результати на чемпіонаті світу

Світовий біатлонний форум у Словенії поступово наближається до фінішу. Сьогодні Україна фінішувала четвертою в одиночній естафеті ЧС, поки так і не діставшись до п'єдесталу. У нашої збірної в Поклюці ударно виступає 33-річний Артем Прима. Навіть затьмарив капітана Дмитра Підручного, взявши на себе роль лідера. Тренер команди Юрай Санітра назвав хлопця з Чернігова і Дар'ю Блашко "найсильнішим складом".

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На цьому тлі несподівано прозвучала заява Прими про те, що цей чемпіонат для нього стане лебединою піснею. У коментарі сайту biathlon.com.ua Артем розповів:

"В першу чергу, мене надихає, що, як би це сумно не звучало, це, швидше за все, – мій останній чемпіонат світу. Наступного року – Олімпійські ігри, чемпіонати світу не буде. Тому зараз намагаюся виступати максимально якісно, наскільки вистачає сил і здоров'я.

Радію, що в деяких гонках виходить сконцентруватися і добре попрацювати. Але, звичайно ж, хотілося б краще, адже спортивна кар'єра – швидкоплинна. Буду потім згадувати цей період життя дуже часто, тому хочеться показувати найкращі результати".

Артем Прима

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

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Днями Мартена Фуркада застукали з голим мужиком. Дивіться, як Фуркад нині стріляє з дивана:

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

Дізнавайтеся розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

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біатлон Артем Прима збірна України з біатлону чемпіонат світу з біатлону Поклюка завершення кар'єри
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