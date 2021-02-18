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Знову дерево замість дорогоцінного металу: як Україна завершила естафету ЧС

18 лютого, 17:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наші біатлоністи зупинилися за крок від п'єдесталу

Збірна України знову за крок зупинилася від п'єдесталу чемпіонату світу з біатлону. У змішаній одиночній естафеті наша команда – четверта.

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За Україну бігли Артем Прима і Дар'я Блашко. Дорікнути їх язик не повернеться. Виклалися по максимуму, всього два додаткові патрони. Але це був якраз той випадок, коли суперники просто-напросто сильніше.

Фінішні розбірки за "золото" виграла Жюлія Сімон у Тіріл Екхофф. Ханна Еберг не дала шансів Блашко в боротьбі за "бронзу". В результаті у нас найприкріше в спорті місце – четверте. Спортсмени жартують – це дерев'яна медаль.

Варто згадати і п'яту Італію. Доротея Вірер мала всі шанси стати чемпіонкою, але на останній стрільбі пішла на штрафне коло і упустила медаль.

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Результати одиночній естафети

1. Франція – 36.42,4 (0 + 5)
2. Норвегія – +2,8 (0 + 9)
3. Швеція – +22,6 (0 + 8)
4. Україна – +35,9 (0 + 2)
5. Італія – +55,2 (1 + 6)
6. Австрія – +1.03,5 (1 + 7)

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