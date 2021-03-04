Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлону

Сьогодні в чеському місті Нове Мєсто стартував восьмий етап Кубка світу з біатлону. І відразу зі скандалу. Американка Сюзан Данкль і шведки Ганна Еберг і Муна Брурссон обурилися стосовно плаката зі стриптизеркою, який висить у вакс-кабінах – приміщеннях для змащення лиж – на етапі в Нове Мєсто.

Реклама

На щастя, відвертий плакат не вибив з колії шведську команду. Сьогодні скандинавки виграли естафету Кубка світу. А Ганна Еберг на останніх метрах в боротьбі за "золото" обійшла білоруску Олену Кручінкіну.

Збірна України – у складі Дар'ї Блашко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної, Олени Підгрушної – посіла четверте місце. Однак після гонки нашу команду дискваліфікували. За попередньою інформацією, українські біатлоністки порушили правила при передачі естафети.

Читайте також: "У 9-му класі я вперше дозволила собі це зробити": як дорослішала українська біатлоністка

Результати естафети

Реклама

1. Швеція – 1:03.26,6 (0+6)

2. Білорусь – +1,2 (0+9)

3. Франція – +27,8 (1+8)

Раніше ми розповідали про вагітну красуню з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлон.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама