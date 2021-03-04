Русский
$ 27,85
33,56
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлону

4 березня, 18:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нашу команду позбавили четвертого місця в естафеті

Сьогодні в чеському місті Нове Мєсто стартував восьмий етап Кубка світу з біатлону. І відразу зі скандалу. Американка Сюзан Данкль і шведки Ганна Еберг і Муна Брурссон обурилися стосовно плаката зі стриптизеркою, який висить у вакс-кабінах – приміщеннях для змащення лиж – на етапі в Нове Мєсто.

Реклама

На щастя, відвертий плакат не вибив з колії шведську команду. Сьогодні скандинавки виграли естафету Кубка світу. А Ганна Еберг на останніх метрах в боротьбі за "золото" обійшла білоруску Олену Кручінкіну.

Збірна України – у складі Дар'ї Блашко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної, Олени Підгрушної – посіла четверте місце. Однак після гонки нашу команду дискваліфікували. За попередньою інформацією, українські біатлоністки порушили правила при передачі естафети.

Читайте також: "У 9-му класі я вперше дозволила собі це зробити": як дорослішала українська біатлоністка

Результати естафети

Реклама

1. Швеція – 1:03.26,6 (0+6)
2. Білорусь – +1,2 (0+9)
3. Франція – +27,8 (1+8)

Раніше ми розповідали про вагітну красуню з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлон.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон Кубок світу з біатлону
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Домрачева по-українськи: Меркушина переплутала стрільбу стоячи і лежачи на чемпіонаті світу
Домрачева по-українськи: Меркушина переплутала стрільбу стоячи і лежачи на чемпіонаті світуБіатлон
"У 9-му класі я вперше дозволила собі це зробити": як дорослішала українська біатлоністкаБіатлон
Вагітна красуня з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлон
Вагітна красуня з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлонБіатлон
"Просто жах!" Плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністокБіатлон
Де й коли дивитися біатлон на Кубку світу в четвер
Де й коли дивитися біатлон на Кубку світу в четверБіатлон
Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлону
Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлонуБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти