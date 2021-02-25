Вагітна красуня з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлон

Українська чемпіонка Європи з біатлону та дворазова чемпіонка світу серед юніорів Юлія Журавок пропускає нинішній сезон через вагітність. 26-річна спортсменка готується стати мамою і ділиться своїми чарівними фотографіями в Instagram.
"Модельні агентства багато втрачають, поки не почали працювати з тобою", – зробила комплімент Юлії капітан збірної України Олена Підгрушна.
Читайте також: "Все літо пропахати і піти в декрет": реакція Бринзака на вагітність Журавок
Відзначимо, що Юлія Журавок народилася в Росії в Кемеровській області. Після другого класу дівчинка переїхала з батьками в Україну. Минулого року Юлії Журавок подарували квартиру в Сумах. На житло спортсменці скинулися грошима обладміністрація і Федерація біатлону.
Раніше українська біатлоністка Ольга Абрамова народила дочку спортсмену з Південної Кореї. Спортсменка стала мамою 19 грудня, в день святого Миколая.
Дивіться також, як у цьому році виграла медаль Кубка світу Юлія Джима
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк