Вагітна красуня з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлон

Біатлоністка показала жіночні фото зі своєї фотосесії

Українська чемпіонка Європи з біатлону та дворазова чемпіонка світу серед юніорів Юлія Журавок пропускає нинішній сезон через вагітність. 26-річна спортсменка готується стати мамою і ділиться своїми чарівними фотографіями в Instagram.

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"Модельні агентства багато втрачають, поки не почали працювати з тобою", – зробила комплімент Юлії капітан збірної України Олена Підгрушна.

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Відзначимо, що Юлія Журавок народилася в Росії в Кемеровській області. Після другого класу дівчинка переїхала з батьками в Україну. Минулого року Юлії Журавок подарували квартиру в Сумах. На житло спортсменці скинулися грошима обладміністрація і Федерація біатлону.

Раніше українська біатлоністка Ольга Абрамова народила дочку спортсмену з Південної Кореї. Спортсменка стала мамою 19 грудня, в день святого Миколая.

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